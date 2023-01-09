شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس الاتحاد الإنجليزي.. ما هو موعد مباراة أرسنال أمام أكسفورد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق أرسنال، الذى يضم بين صفوفه محمد الننى، مواجهة سهلة أمام أكسفورد يونايتد، ضمن منافسات الدور الثالث بالنسخة الحالية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس الاتحاد الإنجليزي.. ما هو موعد مباراة أرسنال أمام أكسفورد؟

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على أكسفورد، المنافس فى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، فى اللقاء المقرر إقامته فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "كاسام".

ويخشى أرسنال مفاجآت بطولة الكأس أمام نظيره أكسفورد يونايتد، ويبحث "المدفعجية" عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب بقوة هذا الموسم.

وفى المقابل، تأهل فريق أكسفورد يونايتد إلى هذا الدور عقب فوزه على نظيره إكسترستي، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت ضمن منافسات الدور الثانى من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم التعادل السلبى المخيب الذي سقط فيه أمام نيوكاسل يونايتد على "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ويظل فريق أرسنال متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى 2 وخسارة 1 وتسجيل 40 هدفًا وتلقى 14 هدفا.