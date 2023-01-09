شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة الشباب والاتحاد، المؤجلة من الجولة التاسعة لمنافسات دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

الاتحاد خسر آخر مبارياته في دوري روشن أمام الهلال بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 24 نقطة، ويتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

أما نادي الشباب، فقد خسر أيضًا آخر مباريات في دوري روشن أمام الوحدة بهدفين لهدف، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

وستكون المواجهة المرتقبة بين الشباب والاتحاد فرصة مثالية للفريقين من أجل استعادة الثقة، ومواصلة مطاردة النصر متصدر الترتيب الذي يملك حاليًا 29 نقطة، وخاض مباراة أكثر.

ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 9 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت مصر.