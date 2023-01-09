شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة عمان واليمن، والتي تقام لحساب الجولة الثانية من بطولة خليجي 25.

يستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة هامة في كأس الخليج العربي 25 بين كل من عمان واليمن، وكلا المنتخبين يدخل المباراة بأهداف متباينة.

المنتخب العماني نجح في اقتناص نقطة التعادل من المضيف العراقي دون أهداف في الجولة الأولى.

بينما تعرض اليمن للخسارة من السعودية بهدفين نظيفين ويتذيل ترتيب تلك المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25.

ما هو موعد مباراة عمان واليمن في خليجي 25؟

موعد مباراة عمان واليمن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة خليجي 25، هو يوم الإثنين 9 يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، السادسة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات.

سوف يتم نقل البطولة على العديد من القنوات العربية المفتوحة وأبرزها بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس.