شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة السعودية ضد العراق فى كأس خليجي 25 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يدخل منتخب السعودية، مساء اليوم، تحديا صعبا عندما يواجه نظيره العراقى، فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 25.

موعد مبارة السعودية ضد العراق فى كأس خليجي 25

ويحتضن ملعب البصرة الدولي قمة العراق والسعودية فى السادسة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعدما فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، فيما يحتل العراق الوصافة والمركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بعدما سقط فى فخ التعادل مع ضيفه العماني دون أهداف فى الجولة الأولى.

ويسعى السعودية للفوز لاعتلاء صدارة المجموعة وضمان خطف إحدى بطاقتى التأهل للدور المقبل، بينما يتسلح العراق بالأرض والجمهور للفوز وخطف الصدارة للتأهل إلى النهائى مستغلا استضافته للمسابقة الخليجية.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس مدرب العراق المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ضرغام إسماعيل - علي فايز - مصطفى ناظم - حسين عمار

الوسط: حسين جبار - أمير العماري - إبراهيم بايش - ريوان أمين - محمد علي عبود

الهجوم: علاء عباس

فيما من المتوقع أن يدخل المدرب هيرفي رينارد مدرب السعودية المباراة بالتشكيل التالي:-

حارس المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع:أحمد بامسعود - زياد الصحفي - - مشعل الصبياني - مد الله العليان

الوسط: ريان حامد - قاسم لاجامي - رياض شراحيلي - فيصل الغامدي

الهجوم: مصعب الجوير - تركي العمار