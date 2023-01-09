الطلب على التذاكر ضخم جدا .. «كأس الرياض» مواجهة شرسة بين «رونالدو وميسي»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية أنه اضطر إلى إغلاق هواتفه الخمسة نتيجة الطلب التاريخي على شراء تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر ضمن كأس موسم الرياض، مشيراً إلى وجود 2 مليون طلب وذلك بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المباراة التي ستجرى يوم 19 يناير، على استاد الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج.

وكتب تركي آل الشيخ، على حسابه في "تويتر" مبدياً اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع: "مليون ونص طلب لتذاكر المباراة!!!".

الطلب على التذاكر ضخم جداً

ولفت "آل الشيخ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن الطلب على التذاكر ضخم جداً، وتجاوز 2 مليون طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يودون حضور المباراة.

وبين رئيس الهيئة أن كل ثانية يزيد الطلب 15 ألف تذكرة، مما اضطرهم إلى إيقاف طرح التذاكر بعد نفادها السريع، كما اضطر إلى إغلاق جميع هواتفه الخمسة بعد تلقيه ما يقارب 80 ألف رسالة على واتساب من جميع أنحاء العالم؛ لطلب تذاكر المباراة التاريخية.

كما يُنتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة منتظرة في الرياض.