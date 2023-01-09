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جناح 17 غرفة بفندق «فور سيزونز» .. تكلفة إقامة رونالدو في الرياض

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن المكان الذي سيقيم فيه النجم البرتغالي الذي انتقل مؤخرا إلى نادي النصر السعودي.

وسيسكن رونالدو في فندق فخم تبلغ تكلفة الإقامة فيه 250 ألف جنيه إسترليني (303 آلاف دولار)، لحين الانتقال إلى منزل خاص به.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو سيقيم في جناح فاخر بفندق "فور سيزونز" ببرج المملكة في العاصمة الرياض.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الجناح الذي سيسكنه رونالدو مع عائلته يضم 17 غرفة.

وسيقطن رونالدو في الفندق الفاخر لمدة شهر واحد فقط قبل أن ينتقل لسكن دائم، وفق "ديلي ميل".

وصمم الجناح الذي سيقيم فيه رونالدو بحيث أنه يمتد على طابقين، ويوفر إطلالة مميزة على مدينة الرياض، ويضم كل وسائل الرفاهية.

وكان رونالدو قد انضم للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تاريخية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025، بحسب تقارير صحفية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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