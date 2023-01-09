شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن حوار صادم بين طارق العشرى ولاعب الأهلى: "أنت خارج حساباتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أول حوار دار بين طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة وزياد طارق لاعب النادى الأهلي المعار للفريق السكندرى خلال الميركتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أول لقاء بين طارق العشري وزياد طارق، قال كلمتين صعبين للاعب، جلس معه وقال له أنا مش حاطك فى حساباتي، اللى جابك رئيس النادى، وأنا مكنتش موافق، وعندى 4 لاعبين فى مكانك وأنت خارج حساباتي".

من جهته أكد عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، أن الاختلافات مع فرج عامر، رئيس النادى، فى وجهات النظر فقط، مشيرًا إلى أن هذا طبيعى، ولكن الغريب إثارة الأمر على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشكل من قبل رئيس النادي.

وقال الغنيمي، في تصريحات في قناة "أون تايم سبورت 1": "فوضنا فرج عامر بالتفاوض مع أي لاعب يريد ضمه للنادي، وقلنا له إننا نريد استمرار طارق العشري لنهاية الدور الأول، لكنه قال فى مداخلات تليفزيونية إن الفريق سيئ واللاعبين سيئون، هل هذا طبيعي؟".

وأضاف، "فوجئنا فى المجلس فى يوم بمفاوضات فرج عامر مع معين الشعباني لتولي قيادة الفريق".

وتابع، "نطلب من المهندس فرج دعم طارق العشري حتى نهاية الدور الأول وبعد ذلك يحكم".

وأتم، "نفضل أن يجلس المجلس على طاولة الاجتماعات بعيدًا عن الإعلام".