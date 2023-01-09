شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسجل الصفقات الجديدة فى القائمة الأولية لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شوبير، أن الأهلي يمكنه استبدال أو تعديل القائمة يوم 30 يناير، عند تقديم القائمة النهائية للنادى للمشاركة فى البطولة، وأن الفريق سيسافر 28 يناير إلى المغرب.
وفى السياق ذاته، أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل أى لاعب من نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تلقي أكثر من لاعب عروضا من أندية خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الحالى، وتم رفض كل العروض وتمسكت إدارة الأهلي ببقاء كل اللاعبين، فى ظل الحاجة لجهود كل لاعب فى الفترة المتبقية من عمر الموسم، والذي يشارك فيه الأهلي فى عدد كبير من البطولات المحلية والدولية.
وتلقى أكثر من لاعب فى صفوف الأهلي عروضا للرحيل خلال يناير الجاري، أبرزهم محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأليو ديانج، ولكن رفضت الإدارة كل العروض وأبلغت اللاعبين بأن الإدارة لن تتخلى عن أى لاعب، وهو ما تقبله اللاعبون، فى ظل علمهم بحاجة الفريق الأحمر لجهود كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وترغب إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في بقاء القوام الأساسي للفريق الأحمر وعدم التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بل تدعيمه بلاعبين جدد، فى ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبي الفريق الأحمر بسبب ضغط المباريات، بخلاف الاستعداد للمشاركة في أكثر من بطولة مهمة مثل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية بخلاف كأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة وكأس الرابطة.