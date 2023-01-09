شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسجل الصفقات الجديدة فى القائمة الأولية لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس القائمة الأولية التى يستعد النادي الأهلي لإرسالها اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وأكد شوبير أن القائمة ستشهد عدة مفاجآت.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، الأهلي سيرسل اليوم قائمته التى ستشارك فى كأس العالم للأندية، وستشهد القائمة عدة مفاجآت، ويسجل الأهلي مروان عطية المنتظر الإعلان عنه، بالإضافة إلى محمد الضاوى ومحمود كهربا.

وأضاف شوبير، أن الأهلي يمكنه استبدال أو تعديل القائمة يوم 30 يناير، عند تقديم القائمة النهائية للنادى للمشاركة فى البطولة، وأن الفريق سيسافر 28 يناير إلى المغرب.

وفى السياق ذاته، أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل أى لاعب من نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تلقي أكثر من لاعب عروضا من أندية خارجية للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الحالى، وتم رفض كل العروض وتمسكت إدارة الأهلي ببقاء كل اللاعبين، فى ظل الحاجة لجهود كل لاعب فى الفترة المتبقية من عمر الموسم، والذي يشارك فيه الأهلي فى عدد كبير من البطولات المحلية والدولية.

وتلقى أكثر من لاعب فى صفوف الأهلي عروضا للرحيل خلال يناير الجاري، أبرزهم محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأليو ديانج، ولكن رفضت الإدارة كل العروض وأبلغت اللاعبين بأن الإدارة لن تتخلى عن أى لاعب، وهو ما تقبله اللاعبون، فى ظل علمهم بحاجة الفريق الأحمر لجهود كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.

وترغب إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في بقاء القوام الأساسي للفريق الأحمر وعدم التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بل تدعيمه بلاعبين جدد، فى ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبي الفريق الأحمر بسبب ضغط المباريات، بخلاف الاستعداد للمشاركة في أكثر من بطولة مهمة مثل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية بخلاف كأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة وكأس الرابطة.