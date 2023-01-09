شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سموحة والزمالك مع التأمين فى دورى كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول من بطولة دورى السوبر لكرة السلة، اليوم الاثنين، للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، والمقرر إقامتها فى الفترة من 30 ديسمبر حتى 13 مارس.

ويلتقى فريق سلة الأهلى مع سموحة، والزمالك مع مصر للتأمين، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، والجزيرة مع الاتصالات.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث بدأت مباريات الذهاب يوم 30 ديسمبر الماضى بينما ستنطلق مباريات العودة يوم 23 يناير الجاري على مستوى الجولة الأولى.

ويتصدر الاتحاد السكندري والأهلى والزمالك أول 3 مراكز برصيد 6 نقاط لكل منهم، وفى المركز الرابع والخامس والسادس طلائع الجيش والجزيرة وسموحة على الترتيب، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وعلى مستوى المركز السابع مصر للتأمين ثم الاتصالات فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط لكلا منهما .

فى سياق آخر، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 لنادى الاتحاد السكندري.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، وإبداء رغبته فى تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

وأشار الأهلي، فى بيانه، إلى أن قراره يأتي تقديرًا لجماهير نادى الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم 24 ديسمبر الماضي.