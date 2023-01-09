شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحسم موقفه من ضم رديفى القطبين ويكشف مصير عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن خطة النادي للتدعيم فى الميركاتو الشتوي الجارى، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "شوقي غريب طموحاته تكوين فريق قوى للتتويج بالبطولات، فى الفترة الحالية لا توجد أسماء مطروحة، لدينا مجموعة من الناشئين تنتظر الحصول على الفرصة، ولدينا 3 لاعبين أفارقة تحت السن يتم اختبارهم فى الفترة الحالية قبل التعاقد معهم".

وأضاف المشرف على المقاولون، "من الوارد أن نضم أى لاعب من الأهلي أو الزمالك على سبيل الإعارة، علاقتنا بالأندية جيدة، عمر فايد نعده للسفر إلى الخارج والاحتراف، ولن نقبل برحيله لأى نادٍ فى مصر".

واختتم عادل قائلا، "هناك ثبات فى المستوى يقودنا مدرب قدير بصماته واضحة على الفريق منذ آخر 5 مباريات فى الموسم الماضي، هناك 3 أو 4 ناشئين يلعبون فى الفريق من أبناء النادى، وهذه سياستنا، الفريق يؤدى بشكل جيد ونتمنى الاستمرار".

وحقق المقاولون العرب تحقيق الفوز الثانى على التوالي فى الدوري، بعد التغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 18 ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الاسماعيلي يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية.