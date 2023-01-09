شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم السعودى ينافس أبها على ضم يوسف أوباما من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادى الحزم السعودى فى منافسة مع فريق أبها للحصول على خدمات يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وقدم الناديان عرضا رسميا لنادى الزمالك للحصول على خدمات أوباما على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مسئولو نادى أبها السعودى فتحوا خط مفاوضات مع نظرائهم فى الزمالك، من أجل الحصول على خدمات يوسف أوباما، ويرغب أبها السعودى فى الحصول على خدمات يوسف أوباما، وحضر وفد من الفريق السعودى إلى القاهرة مساء الجمعة الماضى، وعلى رأسهم رئيس النادى من أجل التفاوض الجاد على ضم اللاعب، قبل أن يدخل نادى الحزم في المفاوضات مع الزمالك هو الآخر.

وأصبح يوسف أوباما ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني موافقته علي رحيل اللاعب.

ويمتلك أوباما عرضين من الدورى السعودي بحيث ينتقل لأحدهما على سبيل الاستعارة بنية الشراء، وهو ما رحب به مسئولي الزمالك ويتم حاليًا مناقشة عرض أبها السعودى.