الامارات | مفاجأة.. ميسي قريب من الدوري السعودي بعد صفقة كريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الدوري السعودي سيشهد العديد من المفاجآت الفترة المقبلة بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ربطت تقارير صحفية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والدوري السعودي الموسم المقبل، أو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يبحث مع مقربين من ميسي محاولة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في حيث يجهز النادي السعودي عقداً ضخماً للنجم الأرجنتيني.

وينتهي عقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وأصبح اللاعب على رادار الهلال السعودي، في حين تمكن النادي من رفع العقوبة الموقعة عليه وهي حرمانه من التعاقدات بسبب قضية محمد كنو.

يأتي هذا في وقت ظهرت فيه تأكيدات لاقتراب بطل العالم 2022 ميسي، من تجديد عقده مع فريقه الفرنسي واستمراره في باريس.

