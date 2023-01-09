شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لـ"زيزو" فى الزمالك خوفًا من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا لأحمد مصطفى زيزو، لتقليل الحمل البدنى خوفًا من تعرض اللاعب للإجهاد، خاصة إن فيريرا كان منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء السبت، بسبب شعوره بالإجهاد، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه الراحة.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك في تجهيز كافة اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة، لاسيما أن مسئولى الزمالك يرهنون الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة، بعد إيقافها بسبب التعادل فى الجولة الماضية أمام الداخلية، وتعاهد الجميع على مصالحة الجماهير والعودة إلى طريق الانتصارات من أجل مواصلة منافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من جهته طلب جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، من الإدارة العمل على سد احتياجات الفريق من صفقات فى الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة فى المراكز التي تحتاج لدعم بعد الإصابات التي لحقت بالفريق وعلى رأسهم محمود الونش، وكذلك مركز المهاجم الصريح الذى يعانى من النقص وغياب عامل الخبرة.

ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أي لاعب قبل التأكد من كفاءته.