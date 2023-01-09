شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض التفريط فى محمد شكرى للأهلى ويؤجل الملف لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى سيراميكا التفريط فى محمد شكرى ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لحاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين، فى ظل المنافسة القوية التي تشهدها مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ورغبة معظم الفرق فى التواجد فى المراكز المتقدمة من الجدول.

وفتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصال مع نظرائهم في سيراميكا خلال اليومين الماضيين لبحث إمكانية الحصول على خدمات محمد شكرى في الميركاتو الشتوى، وهو الأمر الذى رفضته الإدارة بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى الذى أكد لمسئولى نادية حاجته لكل عنصر بالمرحلة الحالية التي تتطلب منه الحفاظ على قوام الفريق لتحقيق أهداف النادى ومتطلباته.

واستقر مسئولو سيراميكا على تأجيل ملف رحيل محمد شكرى لنهاية الموسم من أجل اتخاذ الموقف النهائي بشأن اللاعب خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الذى يعتمد عليها أحمد سامى.

فى سياق مختلف، خسر سيراميكا أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

تقدم سيراميكا أولا عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الثانية من اللقاء، وتعادل فيوتشر في الدقيقة 27 عن طريق جوناثان نجويم، وعاد سيراميكا للتقدم عن طريق جون إيبوكا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتمكن محمد رضا بوبو من تسجيل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يسجل عمر كمال هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 65 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لمدربه أحمد سامي المركز السابع برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات وخمسة هزائم وثلاثة تعادلات فيما يحتل فريق فيوتشر الذي يقوده علي ماهر المركز الثاني برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات وخمسة تعادلات وهو الفريق الثاني بعد الأهلي الذي لم يتلق هزائم هذا الموسم، فيما