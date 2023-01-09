الامارات | فوز مصفوت والعربي وبينونة في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف مصفوت انتصارات دبا الحصن بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ليتجمد رصيد دبا الحصن عند 33 نقطة ويتأجل حسم لقب الشتاء الذي يتنافس فيه مع فريق حتا إلى الجولة المقبلة، إذ يتساوى الفريقان في الرصيد وفارق الأهداف نفسيهما، بينما أصبح رصيد مصفوت 25 نقطة، حيث سجل لفريق مصفوت إبراهيم خميس في الدقيقة 33 والإيفواري الفوسيني في الدقيقة 45، بينما سجل لفريق دبا الحصن البرازيلي كايو روزا في الدقيقة 62.

وحقق فريق العربي فوزاً مهماً على فريق «غلف إف سي» بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب نادي العربي ليصبح رصيد العربي 24 نقطة،

بينما تجمد رصيد «غلف إف سي» عند 18 نقطة.

حيث سجل لصالح العربي البرازيلي دوغلاس غوميز في الدقيقتين (12- 17)، بينما سجل لصالح فريق «غلف إف سي» الإيفواري محمد ديوب في الدقيقة 20.

وتعادل الفجيرة بملعبه مع الذيد بهدف لمثله ليصبح رصيد الفجيرة 15 نقطة، مقابل 21 للذيد، حيث سجل لصالح فريق الذيد الإيفواري الحساني تاميورا في الدقيقة 40، بينما سجل للفجيرة مايد راشد في الدقيقة 75.

وحقق فريق بينونة نتيجة مفاجئة عندما هزم فريق مسافي في ملعبه بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لصالح مسافي بدر بلال في الدقيقة 10، بينما سجل لصالح فريق بينونة دينيلسون في الدقيقة 24، ولاعب مسافي عبدالله الكوري في مرماه في الدقيقة 80، وارتفع رصيد بينونة إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد مسافي عند 20 نقطة.