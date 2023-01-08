بالأسماء.. كولر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته في المغرب مطلع شهر فبراير المقبل.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أكرم توفيق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وكذلك الحال بالنسبة لكريم فؤاد وأيضا مصطفى شوبير والذي أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة بالإضافة إلى غياب محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن بعد تأكد رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على رغبة مارسيال كولر المدير الفني.

جدير بالذكر أن الثنائي حسام حسن وزياد طارق، لاعبي الأهلي، خرجوا إلى سموحة على سبيل الإعارة وذلك ضمن الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة وانتقال خالد عبدالفتاح إلى صفوف القلعة الحمراء.