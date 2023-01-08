شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض حضور المؤتمر الصحفى ويؤكد: سأتحمل الغرامة من جيبى الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق فاركو، حضور المؤتمر الصحفى بعد مباراة فاركو وسموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وطلب مراقب المباراة من إيهاب جلال الحضور للمؤتمر الصحفى، لكن الأخير رفض وأكد أنه مقاطع للمؤتمر الصحفى، وأنه متكفل بغرامة الـ20 ألف جنيه من جيبه الخاص.

ونجح فريق فاركو في الفوز على سموحة بهدفين دون رد، سجل الأول رزقي حمرون، فى الدقيقة 38 بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقى حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يسجل الغزال عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط.

بهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة 12 فى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى، فيما بقى سموحة عند النقطة 10 فى المركز الرابع عشر.