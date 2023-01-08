فرج عامر: أطالب بإقالة طارق العشرى وتفويضى بملف كرة القدم بسموحة

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القاهرة - سامية سيد - طالب فرج عامر رئيس نادى سموحة، بإقالة الإدارة الفنية لنادى سموحة بقيادة طارق العشرى، بعد الهزيمة من فاركوـ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "تويتر": "أطالب بإقالة الإدارة الفنية الحالية لنادي سموحة فورا، وتفويضي في ملف كرة القدم لإنقاذ النادي من الهبوط".

ونجح فريق فاركو في الفوز علي سموحة بهدفين دون رد، سجل الأول رزقي حمرون، فى الدقيقة 38 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقى حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يسجل الغزال عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط.

بهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة 12 فى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى، فيما بقى سموحة عند النقطة 10 فى المركز الرابع عشر.