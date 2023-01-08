شكرا لقرائتكم خبر عن مخلوف رئيسا للجنة العليا و"عابد "مديرا للبطولة العربية للطائرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في جلسته الأخيرة تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رقم 41 التى ستقام بالقاهرة في الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس 2023.

وتم تكليف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديرا للبطولة.

على جانب آخر تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة موافقة 8 أندية على المشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر أن تستضيفها القاهرة في الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.

وحصل مجلس إدارة الاتحاد على موافقة كل من الزمالك والأهلي من مصر ونادي النصر البحرينى وبن ياس الإماراتي والوكرة والأهلي قطر والميناء الرياضي وخيبل المهرة من اليمن.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد تلقى إشادة من قبل الكويتي عبد الهادي ناصر المطيري رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، على المجهود الملموس من الاتحاد المصري للعبة قبل استضافة البطولة العربية للأندية، والمتوقع أن يُشارك بها أكثر من 20 ناديًا.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة استاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات، بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد يوم 14 يناير الجاري آخر فرصة لتلقي موافقات الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولة العربية. جدير بالذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.