شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: هناك أمور أثرت على تركيز لاعبى سموحة وطلباتى لم تتم الاستجابة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن هناك أمورا حدثت فى سموحة أثرت على تركيز الجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة الحالية، وتسببت فى الهزيمة أمام فاركو، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات خاصة: "فيه حاجات كتير حصلت فى النادى شتت أذهان الجهاز الفنى واللاعبين وأثرت على مردودهم فى الملعب".

وتابع طارق العشرى: "هنبدأ الاستعداد من بكرة لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء بعد 48 ساعة ومفيش وقت للحديث عن أى شىء".

وعن التدعيمات، قال مدرب سموحة: "التدعيمات لم تتم تلبية الصفقات التى طلبتها باستثناء حسام حسن فقط، وهناك مراكز طلبت تدعيمها ولكن لم يحدث تدعيمات حتى الآن".

نجح فريق فاركو في الفوز على سموحة بهدفين دون رد، سجل الأول رزقي حمرون، فى الدقيقة 38 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقى حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يسجل الغزال عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط.

بهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة 12 فى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى، فيما بقى سموحة عند النقطة 10 فى المركز الرابع عشر.