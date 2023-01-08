شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات سلة الأهلي: قدمنا أداء مميزا أمام الزمالك.. وهدفنا حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 122-52، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري.

وقال خيري، إن لاعبات الأهلي على مدار المباراة قدمن مستوى جيدًا على الجانبين الفني والتكتيكي؛ سواء في الدفاع أو الهجوم، مؤكدًا أن الجميع كان يعلم أهمية المباراة وتحقيق الفوز لمواصلة السير في طريق الانتصارات.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن فريق سيدات سلة الأهلي يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، بعد الفوز في جميع المباريات التي خاضها منذ انطلاق البطولة، مؤكدًا أنه مع توالي المباريات سيرتفع معدل الأداء البدني والمهاري للفريق.

وأكمل أن فريق سيدات سلة الأهلي سوف يغلق من الآن صفحة مباراة الزمالك من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباريات القادمة، مشيرًا إلى أن الأهلي يسعى بقوة لحسم اللقب، وأن هذا الأمر يتم التأكيد عليه في جميع المحاضرات وقبل التدريبات والمباريات.

وتابع خيري أن الجهاز الفني يعمل على جاهزية جميع لاعبات الفريق لباقي مباريات الدوري من أجل حصد اللقب، وإسعاد جماهير الأهلي.

فيما أكدت ثريا محمد، لاعبة فريق السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفوز على الزمالك بنتيجة 122-52، يعكس شخصية الأهلي، من خلال إصرار جميع اللاعبات على تحقيق ‏الفوز حتى نهاية المباراة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري.

وأشارت لاعبة السلة بالأهلي إلى أن دعم الجهاز الفني للفريق ومساندتهم إلى جانب تنفيذ تعليمات الجهاز الفني كلمة السر في الفوز على الزمالك مساء اليوم.‏

وحرصت ثريا على توجيه الشكر للاعبات الفريق على ما قدمنه خلال مباراة الزمالك‏، ومواصلة تحقيق الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم.

وأوضحت أن الفريق سوف يغلق ملف مباراة الزمالك اعتبارًا من اليوم ويستعد للمباريات القادمة، لمواصلة العروض القوية لحسم البطولات خلال الموسم الحالي.

بينما أعربت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز الذي حققه الفريق أمام الزمالك، بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري.

وأوضحت دينا أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الزمالك وحقق المطلوب، مؤكدة أن فريق سيدات سلة الأهلي تعامل باحترام شديد مع الزمالك، قبل أن يحسم المباراة بنتيجة 122-52 في الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري.

وقالت إن الأهلي نجح في التحضير الجيد للمباراة، مما منحه الأفضلية في المواجهة التي خاضها اليوم خاصة في الدفاع تحت السلة والهجوم الخاطف والرميات الثلاثية.

وشددت دينا على أن الأهلي يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، وحقق الفوز بثلاثة ألقاب ويسعى لحسم باقي البطولات هذا الموسم لإسعاد الجماهير.