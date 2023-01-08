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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 1 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 1 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها، استقالة مجلس الإسماعيلي بعد خسارة الفريق من حرس الحدود بثنائية نظيفة وبنفس النتيجة فاز فاركو على سموحة، وفوز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين لهدف، فيما تعادل البنك الأهلي مع أسوان بدون أهداف.

استعجل النادي الأهلي مسئولى اتحاد الكرة فى الرد على الخطاب الموجه بشأن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا فى المباريات المقبلة.

 

ويأمل مسئولو القلعة الحمراء الحصول على الرد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مشاركة اللاعب فى مباراة المصري والمقرر لها الخميس المقبل.

 

 

تقدم مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، باستقالة جماعية من رئاسة النادى عقب الخسارة التى تعرض لها الفريق من حرس الحدود بنتيجة 2 / 0.

وتقدم مجلس الإسماعيلى باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن يعقد الوزير جلسة مع المجلس غدًا الاثنين لتحديد اللجنة الثلاثية التى ستتولى تسيير الأعمال بالنادى.

 

مران الزمالك.. فيريرا يخصص فقرة للتسديد على المرمى

 

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

 

وقام جميع لاعبي الفريق بأداء هذه الفقرة من خلال التسديد من مسافات مختلفة، سواء من وضع الثبات أو الحركة، على مرمى محمد نديم والسيد عطية ثنائي حراسة المرمى.

 

 

حقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.

 

 

رفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الممتاز.

 

بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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