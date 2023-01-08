شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 1 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها، استقالة مجلس الإسماعيلي بعد خسارة الفريق من حرس الحدود بثنائية نظيفة وبنفس النتيجة فاز فاركو على سموحة، وفوز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين لهدف، فيما تعادل البنك الأهلي مع أسوان بدون أهداف.
تقدم مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، باستقالة جماعية من رئاسة النادى عقب الخسارة التى تعرض لها الفريق من حرس الحدود بنتيجة 2 / 0.
وتقدم مجلس الإسماعيلى باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن يعقد الوزير جلسة مع المجلس غدًا الاثنين لتحديد اللجنة الثلاثية التى ستتولى تسيير الأعمال بالنادى.
وقام جميع لاعبي الفريق بأداء هذه الفقرة من خلال التسديد من مسافات مختلفة، سواء من وضع الثبات أو الحركة، على مرمى محمد نديم والسيد عطية ثنائي حراسة المرمى.
حقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.
سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.
بهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13.