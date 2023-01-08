حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 1 / 2023

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وقام جميع لاعبي الفريق بأداء هذه الفقرة من خلال التسديد من مسافات مختلفة، سواء من وضع الثبات أو الحركة، على مرمى محمد نديم والسيد عطية ثنائي حراسة المرمى.