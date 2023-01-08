شكرا لقرائتكم خبر عن رزقي حمرون يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل رزقي حمرون، لاعب فريق فاركو، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وفاركو، التى انتهت بفوز فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.

ونجح رزق حمرون فى تسجيل هدف فاركو الأول ليساهم فى فوز فريقه على سموحة بهدفين مقابل هدف، ويتقدم فى جدول الدورى المصرى.

نجح فريق فاركو في الفوز علي سموحة بهدفين دون رد، سجل الأول رزقي حمرون، فى الدقيقة 38 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقى حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يسجل الغزال عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط.

بهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة 12 فى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى، فيما بقى سموحة عند النقطة 10 فى المركز الرابع عشر.