شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم سموحة بهدفى حمرون والغزال بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فاركو على سموحة بهدفين دون رد، سجل الأول رزقي حمرون، فى الدقيقة 38 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، بينما أحرز عمرو جمال الهدف الثانى، ليرتفع رصيد الفائز إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 10 نقاط.

جاء الهدف الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي سموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من رزقى حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يسجل الغزال عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: "المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: أحمد حكم – محمود شبانة – شريف رضا – أحمد مصطفى، والوسط: محمود عبد الحليم – بينجامين بواتينج – حسين فيصل – أحمد جمال، والهجوم: دوكو دودو – محمد سعيد".

بينما جاء تشكيل فاركو: "حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا"، والدفاع: أحمد مودي - جيفرسون إنكادا – عبد الله بكري، والوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - وليد علي – أحمد البحراوي، والهجوم: أحمد فؤاد – عمرو جمال - رزقي حمرون".