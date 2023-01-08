شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم طلائع الجيش ويقفز 5 مراكز بجدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة صعد المقاولون 5 مراكز في ترتيب الدوري، حيث ارتفع للمركز الخامس برصيد 18 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم المقاولون العرب في الدقيقة الرابعة من علامة ركلة الجزاء عن طريق أحمد علاء، بعدما وضع الكرة على يمين عمر رضوان حارس مرمى الفريق العسكري، واستمرت النتيجة بتقدم الذائب حتى نهاية الشوط الأول.

وعزز جون أوكلي تقدم المقاولون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يعدل طلائع الجيش النتيجة ويحرز هدفه الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 68.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل المقاولون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد الشيمي وفاروقا وأحمد علاء وعمر فايد في الدفاع، وأحمد أبو عجيلة ومحمد هاني تريكة وعبد الرحمن جبنة ومحمد مجلي في الوسط وأحمد عيد وامادو نياص ومحمود فهمي في الهجوم.

وجاء تشكيل طلائع الجيش في مواجهة اليوم كما يلي: عمر رضوان في حراسة المرمى، محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب، محمد سمير في الدفاع، اسلام محارب، عبدالرحمن شيكا، محمد دياب في الوسط، خالد قمر، كريم طارق، أحمد سمير في الهجوم.