شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية تعلن موافقتها على المشاركة فى البطولة العربية للكرة الطائرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موافقة الأندية المشاركة 8 أندية على المشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر أن تستضيفها القاهرة في الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.

وحصل مجلس إدارة الاتحاد على موافقة كل من: الزمالك والأهلي من مصر والنصر البحرينى وبن ياس الإماراتي والوكرة والأهلي من قطر والميناء الرياضي وخيبل المهرة من اليمن.

كان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة الطائرة قد تلقى مؤخراً إشادة من قبل الكويتي عبد الهادي ناصر المطيري رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، على المجهود الملموس من الاتحاد المصري للعبة قبل استضافة البطولة العربية للأندية، والمتوقع أن يُشارك بها أكثر من 20 ناديًا.

ونجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة رئيس هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات، بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد يوم 14 يناير الجاري آخر فرصة لتلقي موافقات الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولة العربية. جدير بالذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.