شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يعلن إجراءه عملية الرباط الصليبى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صلاح ريكو، لاعب وسط فريق غزل المحلة، إجراءه عملية الرباط الصليبى اليوم بنجاح، داعيا الله أن يتم شفاءه، ليتأكد نهاية موسمه مع فريق المحلة بشكل رسمى.

وكتب صلاح ريكو، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "الحمد لله الذى أكرمنى وأنعم علي بالصحة والعافية، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. تم إجرائى اليوم عملية الرباط الصليبى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينى".

وأثبتت الأشعة التى أجراها صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ليخضع اللاعب للعملية الجراحية اليوم.

وتعرض صلاح ريكو للإصابة فى مباراة فريقه أمام سموحة، وعلى إثرها غادر الملعب ودخل كريم مصطفى بديلاً له فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

أعلن نادي غزل المحلة، في بيان رسمي، تعرض محمود الحضرى حارس مرمى الفريق لإصابة بكسر فى إبهام اليد اليمنى، حيث تصل مدة غياب الحضرى إلى فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وتعرض محمود الحضري إلى الإصابة خلال مواجهة المحلة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري.

وقال غزل المحلة فى بيان رسمى: "كشف خالد الجميزي طبيب الفريق عن إصابة محمود الحضري خلال مشاركته في مباراة بيراميدز بالأمس، حيث تعرض الحضري إلى إصابة بكسر في إبهام اليد اليمنى، وهو ما يستلزم إجراء جراحة وتثبيت الإصبع".