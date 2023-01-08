شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك بدورى سوبر سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة سيدات الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 122/ 52 بفارق 70 نقطة، فى منافسات الجولة الثالثة من ذهاب دورى السوبر سيدات باللقاء الذى أقيم بصالة الأهلى بالجزيرة.

وجاءت نتائج الفترات بتقدم سيدات الأهلى فى كل الفترات، وجاءت النتيجة كالتالى: 44/5 و 69/24 و 103/41 و 122/52

يذكر أن الأهلى يتصدر ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقاط بالفوز فى المباريات الثلاث التى خاضها مقابل وقوع الزمالك فى قاع الجدول بثلاث نقاط بالخسارة فى المباريات الثلاث.

كان الأهلى قد فاز فى أول مباراتين أمام الطيران والاتحاد السكندري، بينما خسر الزمالك أمام سموحة والطيران.

يذكر أن اتحاد السلة وافق على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 لنادى الاتحاد السكندري رجال.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، وإبداء رغبته فى تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

وأشار الأهلي، فى بيانه، إلى أن قراره يأتي تقديرًا لجماهير نادى الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة، على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم 24 ديسمبر الماضي.