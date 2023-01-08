الليث يحشد لإسقاط العميد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض عند التاسعة والربع مساء اليوم مواجهة وصيف الدوري فريق الشباب وضيفه الاتحاد رابع الترتيب.

ويواصل فريق الشباب تقديم مستوياته المتذبذبة بعد خسارته في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام الوحدة، ويسعى الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو إلى مواصلة المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائن الليث منذ عام 2011م.

لقب الدوري

ويأمل جمهور الليث من فريقهم تحقيق لقب الدوري وتحقيق آمالهم بعد سلسلة من التعاقدات الأجنبية والمحلية المميزة منذ بداية الموسم وكذلك التجديد مع الدولي حسان تمبكتي والذي يعد من أبرز المدافعين على مستوى المملكة.

وكان الليث الشبابي قد أنهى استعداداته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية وعمل مناورة على منتصف الملعب طبق خلالها الإسباني العديد من الجمل التكتيكية والذي ينوي تطبيقها في اللقاء.

في حين يسعى الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو إلى مصالحة جماهير العميد بعد خسارته لقاء الكلاسيكو على أرضه وبين جمهوره أمام فريق الهلال بهدف دون مقابل ويطمح الفريق الاتحادي إلى المنافسة على لقب الدوري بعد خسارته للقب في الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة لصالح الهلال.

ويعاني فريق الاتحاد من عدم مقدرته على التسجيل في الفترة الشتوية والتي انطلقت في الأول من يناير الحالي بعد القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي بعد التعاقد مع الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله.

من جهة ثانية تنتظر إدارة نادي الاتحاد تقريرا فنيا من المدير الفني للفريق الأول الكروي نونو سانتو يخص اللاعبين الذين يرغب في إعارتهم خلال الفترة المقبلة ويكون ذلك بحسب احتياجه لهم من عدمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العبود يتفاعل مع الجماهير

ميدانيا واجه سانتو صعوبات في التحضير لمواجهة فريق الشباب، لا سيما بعد غياب المحترف المصري في صفوف الفريق طارق حامد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حل بدلا عنه المحترف البرازيلي برونو هنريكي.

وكان هنريكي قد غاب عن مواجهة الهلال السابقة بقرار فني من المدرب البرتغالي مع إيجاد بديل آخر للاعب عوض الناشري الذي يوجد مع المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج المقام في مدينة البصرة العراقية.

وفي إطار التحضير لمواجهة الشباب تكفل لاعب وسط الفريق الأول عبدالرحمن العبود بمائة تذكرة توزع مجانا على الجماهير، تحفيزا لهم للحضور خاصة بعد رفع قيمة التذكرة الموحدة إلى 150 ريالا من قبل إدارة الفريق المستضيف نادي الشباب.

من جهة أخرى نعت إدارة نادي الاتحاد إلى جماهيرها والوسط الرياضي وفاة المحترف الكاميروني الفرنسي موديست امبابي الذي مثل الفريق في موسم 2012-2013 استطاع خلالها أن يصل لجميع الاتحاديين من مسؤولين أو جماهير بحسن تعامله رغم الضائقة المالية الشديدة التي ألمت بالنادي في تلك الفترة إلى جانب إمكانياته الفنية كلاعب ليكون من أبرز المحترفين في ذلك الموسم.

مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

لعب الفريقان 28 مباراة

فاز الشباب في 9 مواجهات

فاز الاتحاد في 11 مواجهة

حضر التعادل في 8 لقاءات

آخر مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين فوز الاتحاد 2-0

أبرز غيابات للفريقين

- الشباب







أرون سالم (إصابة)



سانتي مينا (تراكم بطاقات)







طارق حامد (تراكم بطاقات)



عوض الناشري (مع الأخضر في بطولة كأس الخليج)



- الاتحاد

أسلحة الفريقين





الشباب: بانيغا، كارلوس جونيور، جوانكا



الاتحاد: عبدالرزاق حمد الله، رومارينهو، كوستا



ملعب المباراة