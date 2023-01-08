شكرا لقرائتكم خبر إيغالو: الهلال قادر علىالصمود وبلوغ نهائي كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النيجيري أوديون إيغالو؛ مهاجم نادي الهلال، على حظوظ فريقه في تحقيق المفاجأة في كأس العالم للأندية المغرب 2022، بعد مشاركتين سابقتين، عاد منهما بخفي حنين.

الهلال يشارك في الحدث العالمي هذه المرة بالترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ظل عدم حسم بطل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وباعتبار الهلال بطل نسخة 2021 من البطولة القارية.

وقال إيغالو، خلال تصريحاته لموقع «فيفا+»، عن المشاركة المنتظرة «الهلال فريق طموح جدا ولا يقبل الخسارة، حققنا الفوز في كل البطولات سواء الدوري المحلي أو دوري الأبطال أو كأس الملك أو مونديال الأندية، وفي كأس العالم كل شيء ممكن، فإذا بذلت جهدا وقاتلت ببسالة داخل الملعب فإنك قادر على القيام بكل شيء، فلنأخذ المغرب في كأس العالم على سبيل المثال، لم يتوقع أحد أنهم يملكون أي فرصة، ولكنهم بلغوا نصف النهائي، وكادوا أن يتأهلوا للمباراة النهائية، أعتقد أن بمقدور الهلال الصمود وبلوغ النهائي والفوز به، لأن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم إن بذلت الجهد المطلوب وآمنت بنفسك».

وأضاف «المنتخب المغربي كان مذهلا، ومصدر إلهام لنا، وبما أن المغرب تمكن من ذلك، فما من شك في أن الهلال قادر على القيام بالمهمة أيضا، العديد من المنتخبات التي تم اعتبارها ضعيفة الحظوظ حققت مفاجآت، إننا على دراية أن بوسعنا تحقيق الأمر نفسه أمام فرق عريقة في كأس العالم للأندية».

يشار إلى أن الهلال يشارك في مونديال الأندية، في فبراير المقبل، بجانب كل من: فلامنجو البرازيلي، ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

يذكر أن الهلال شارك في مونديال الأندية عامي 2019 و2021، وحقق المركز الرابع في كلتا المشاركتين.

من جهة ثانية يفتقد الهلال مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو، في مباراتي الرائد والعدالة، بعد إصابته بالعضلة الخلفية، إذ يحتاج أسبوعين للعلاج والتأهيل.