الشباب يتعاقد مع ماجد كنبة

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وتمنت الإدارة الشبابية التوفيق للاعب ماجد كنبة في مهمته المقبلة مع الفريق الكروي لليوث. ورحب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بالوافد الجديد ماجد كنبة، وذلك بالصور، وسط تفاعل كبير من الشبابيين، متمنين له التوفيق وتقديم الإضافة القوية للفريق.ويعد ماجد كنبة صاحب الـ29 عاما، من اللاعبين البارزين بمنطقة الوسط بفريق الفتح حتى الآن هذا الموسم، إذ لعب 10 مباريات بدوري روشن السعودي للمحترفين وسجل هدفين. وكانت بدايات كنبة في مدينة جدة مع نادي الاتحاد، وقاد المنتخب السعودي الأولمبي في عدة مباريات، قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي.
وفي مطلع عام 2016 وقع كنبة مع النادي الأهلي كلاعب هاو لمدة 6 أشهر، ثم وقع في عام 2017 مع نادي الباطن، وانتقل إلى نادي الفتح منذ 2019.
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