تتويج أبطال المملكة لمبارزة السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية) تحت 15 عاما وفوق 15 عاما، التي اختتمت أمس في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، بمشاركة 90 لاعبة من 10 أندية. وحققت اللاعبة أناهيد الخيبري الميدالية الذهبية في سلاح الفويل تحت 15 عاما، ونالت تلين القضماني ذهبية سلاح السايبر، فيما حصلت لمار أرسلان على ذهبية سلاح الأبيه. وفي منافسات فوق 15 عاما، حققت لين الفوزان الميداية الذهبية في سلاح الفويل، وحصلت عهد المعمر على ذهبية سلاح السايبر، فيما نالت فوزية الخيبري ذهبية سلاح الأبيه. وفي منافسات فوق 15 عاما، حققت لين الفوزان الميداية الذهبية في سلاح الفويل، وحصلت عهد المعمر على ذهبية سلاح السايبر، فيما نالت فوزية الخيبري ذهبية سلاح الأبيه.

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