الأخضر في اختبار صعب أمام العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم نظيره العراقي ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات في نسختها الـ 25 ، والتي انطلقت أحداثها يوم الجمعة الماضي على الأراضي العراقية، وتحديدا مدينة البصرة.

ويدخل الأخضر في مواجهة أصحاب الأرض والجمهور وهو في صدارة الترتيب عقب فوزه في لقاء الجولة الأولى من البطولة أمام المنتخب اليمني بهدفين نظيفين ليستهل مشاركته بتحقيقه النقاط الثلاث جعلته يعتلي ترتيب المجموعة خصوصا أن اللقاء الآخر انتهى بالتعادل السلبي والذي جمع العراق بالمنتخب العماني.

ويسعى المنتخب السعودي اليوم إلى تحقيق الفوز والعبور كأول المتأهلين للدور نصف النهائي من البطولة ومحاولة تجنب الخسارة خلال هذه المواجهة لكي لا يجد نفسه خارج المنافسة بعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

على الطرف الآخر يطمح المنتخب العراقي إلى العودة للمنافسة بعد التعثر في اللقاء الأول أمام عمان، وسيكون لقاء اليوم أمام السعودية هو التوقيت الأفضل للاعبي العراق لإسعاد جماهيرهم واستعادة الثقة بينهم وتجنب المغادرة مبكرا خصوصا أنها تقام على أرض العراق بعد فترة طويلة من الغياب عن استضافة هذه البطولة. يذكر أن المنتخب العراقي قد واجه الأخضر السعودي 7 مرات في تاريخ البطولة وقد شهدت النتائج تفوقا كاسحا لأسود الرافدين بعد أن فاز في 5 مواجهات بينما فاز الأخضر في مواجهتين فقط ولم يسبق وأن تعدل المنتخبان عندما يتواجهان ضمن بطولة كأس الخليج وعادة ينتهي اللقاء بفوز أحدهما.

قبل المواجهة:

يحتل الأخضر صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه أمام اليمن.

العراق في رصيده نقطة وحيدة بعد تعادله في لقاء الافتتاح أمام عمان.

تواجها من قبل 7 مرات في البطولة فاز العراق 7 مرات مقابل فوزين للسعودية.

لم يسبق أن حضر التعادل عندما تواجه المنتخبان في كأس الخليج.

فوز الأخضر اليوم يحسم تأهله لنصف النهائي وفوز العراق يؤجل تحديد المتأهلين.

هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها المنتخبان على أرض العراق بعد لقاء خليجي 5 .. فاز العراق آنذاك.

مواجهات المنتخبين السابقة في البطولة:

خليجي 4: العراق 7-1 السعودية.

خليجي 5: العراق 2-0 السعودية.

خليجي 7: العراق 4-0 السعودية.

خليجي 8: السعودية 2-1 العراق.

خليجي 9: العراق 2-0 السعودية.

خليجي 18: السعودية 1-0 العراق.

خليجي 21: العراق 2-0 السعودية.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مواجهات اليوم:

السعودية: 3 نقاط.

العراق: نقطة.

عمان: نقطة.

اليمن: 0.