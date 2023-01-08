شكرا لقرائتكم خبر ناصر العطية في صدارة رالي داكار للسيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت فعاليات رالي داكار السعودية 2023م، حيث انطلقت منافسات المرحلة السادسة من حائل إلى الرياض، بمسافة تبلغ 357 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك بعد التعديلات التي أجراها المنظمون على المسار.

وأحرز القطري ناصر العطية سائق فريق «تويوتا غازو» المركز الأول في فئة السيارات، بواقع 3 ساعات و13 دقيقة و12 ثانية، يليه الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق «البحرين ريد إكستريم»، بفارق 3 دقائق و29 ثانية، فيما جاء الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق «تويوتا» ثالثا، بفارق 8 دقائق و52 ثانية.

وعزز ناصر العطية صدارته في الترتيب العام، وذلك بفارق ساعة و6 دقائق عن الجنوب أفريقي لاتيغان صاحب المركز الثاني، فيما حل البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق «أوفردرايف» ثالثا، بفارق ساعة و13 دقيقة عن المتصدر.

وتمكن الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس دراج فريق «هوسكفارنا» من حصد المركز الأول في فئة الدراجات النارية، فيما حافظ ساكايلر هاوز على صدارة الترتيب العام.

واستطاع الأرجنتيني مانويل إندوخار دراج فريق «تيم 7240»، نيل المرتبة الأولى في فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، في حين نجح نجح الفرنسي غيرو في الحفاظ على صدارة الترتيب العام للفئة.

وتمكن البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق «جي رالي تيم»، من تصدر هذه المرحلة عن فئة الدراجات الصحراوية الخفيفة «تي 3»، مسجلاً 3 ساعات و39 دقيقة و43 ثانية، وبهذه النتيجة، استمر البلجيكي في صدارة الترتيب العام.

وحقق البولندي ماريك غوكزال سائق فريق «إنرجي لانديا رالي تيم» المركز الأول، في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري «تي 4»، فيما تصدر الترتيب العام، البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا سائق «ساوث ريسينغ كان أم».

وأحرز الهولندي ميتشيل فان دينبرينك سائق فريق «يورول تيم دي روي» المركز الأول في فئة الشاحنات، وخطف صدارة الترتيب العام، بفارق 37 ثانية أمام التشيكي أليس لوبريس.

من جهة أخرى قررت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2023م، إلغاء منافسات المرحلة السابعة لفئتي الدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع مستوى الإرهاق بين جميع الدراجين.