شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على سموحة بهدفى "حمرون" و"الغزال" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فاركو الشوط الأول أمام سموحة متقدما بهدفين دون رد، سجل الأول رزقي حمرون، فى الدقيقة 38 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحد مدافعي بسموحة بشكل غير متقن لتجد متابعة من روزقى حمرون بترويض مميز للكرة أتبعه بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، قبل أن يسجل الغزال عمرو جمال الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: "المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: أحمد حكم – محمود شبانة – شريف رضا – أحمد مصطفى، والوسط: محمود عبد الحليم – بينجامين بواتينج – حسين فيصل – أحمد جمال، والهجوم: دوكو دودو – محمد سعيد".

بينما جاء تشكيل فاركو: "حارس المرمى: محمد سعيد "شيكا"، والدفاع: أحمد مودي - جيفرسون إنكادا – عبد الله بكري، والوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - وليد علي – أحمد البحراوي، والهجوم: أحمد فؤاد – عمرو جمال - رزقي حمرون".

يحتل سموحة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، حيث لعب 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 8 أهداف.

بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعدما 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدف.