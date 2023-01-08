شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد المقاولون العرب بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتقدم المقاولون العرب في الدقيقة الرابعة من علامة ركلة الجزاء عن طريق أحمد علاء، بعدما وضع الكرة على يمين عمر رضوان حارس مرمى الفريق العسكري، واستمرت النتيجة بتقدم الذائب حتى نهاية الشوط الأول

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش اليوم الأحد على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل المقاولون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد الشيمي وفاروقا وأحمد علاء وعمر فايد في الدفاع، وأحمد أبو عجيلة ومحمد هاني تريكة وعبد الرحمن جبنة ومحمد مجلي في الوسط وأحمد عيد وامادو نياص ومحمود فهمي في الهجوم.

وجاء تشكيل طلائع الجيش في مواجهة اليوم كما يلي: عمر رضوان في حراسة المرمى، محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب، محمد سمير في الدفاع، اسلام محارب، عبدالرحمن شيكا، محمد دياب في الوسط، خالد قمر، كريم طارق، أحمد سمير في الهجوم.