شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طاهر محمد طاهر، جناح الأهلي ، لاختبار طبي على هامش تدريب الفريق الأحمر خلال اليومين المقبلين، لتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة فريقه أمام المصري الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعرض طاهر طاهر للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة منذ شهر، قبل أن يتعافى من الإصابة وينتظم فى التدريبات الجماعية، ولكن مشاركته فى المباريات تتوقف على الاختبار الطبي الذى سيخضع له اللاعب.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو النادي الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل.

وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.