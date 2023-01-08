شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يوافق على طلب الأهلي ويمنح الاتحاد كأس السوبر موسم 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 لنادى الاتحاد السكندري.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، وإبداء رغبته فى تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

وأشار الأهلي، فى بيانه، إلى أن قراره يأتي تقديرًا لجماهير نادى الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم 24 ديسمبر الماضي.

من جانبه، أشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بمبادرة النادي الأهلي التى تعكس معاني الروح الرياضية بين جميع الأندية المصرية. ويتقدم بالتهنئة لنادي الاتحاد السكندري بمناسبة تتويجه باللقب.

وجاء نص خطاب النادي الأهلي:

"النادي الأهلي ومجلس إدارته يهديكم أرق تحياته وتمنياته لاتحادكم الموقر بدوام التوفيق لخدمة لعبة كرة السلة المصرية.. وبمناسبة الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري يوم 24 ديسمبر الماضي، وسقوط حاملة كاميرات البث على الجماهير، وترتب على ذلك عدم اكتمال المباراة.. يطيب لنا التعبير عن سعادتنا بشفاء المصابين من جماهير نادي الاتحاد الشقيق وعودتهم إلى أسرهم.. وانطلاقًا من الروابط التاريخية بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد، والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دومًا أكبر من أي بطولة.. ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة الأهلي بالتنازل عن أية حقوق للنادي في هذه البطولة، ورغبتنا في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر، تقديرًا لجماهيره التي تألمت في هذا اليوم، وفريقها الذي كان متفوقًا بعددٍ من النقاط، ولم يكن يتبقى من زمن المباراة سوى فترة واحدة.. وبعيدًا عن أي تفاصيل تخص الجوانب الفنية والنتيجة.. فإن النادي الأهلي يبارك تتويج نادي الاتحاد بهذه البطولة وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي ترتبط مع جماهير الأهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة".