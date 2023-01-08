شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 6 ميداليات ذهبية فى ختام منافسات بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت البعثة المصرية للإسكواش 6 ميداليات ذهبية على هامش مشاركتها فى بطولة بريطانيا للناشئين التى اختتمت فعالياتها اليوم بمدينة برمنجهام الإنجليزية.

ونافست مصر فى جميع المراحل السنية، تحت 11 عاما و13,15,17,19 ، وحصد كل من: تاليا شريف، حازم ثروت، حبيبة رزق، مروان عسل، يوسف سالم، وأمينة عرفي، لقب البطولة في المنافسات السنية المختلفة ليحصدوا الميدالية الذهبية.

فيما حصد 8 لاعبين الوصافة والميدالية الفضية وهم: سهيلة حازم، ونور خفاجي، وفيروز أبو الخير ، ماليكة تيمور، سيف رفاعي، لي لي مشعل، مالك أحمد، إياد حسام، على المركز الثاني.

منافسات تحت 11 سنة

ـ فوز تاليا شريف على مواطنتها لي لي مشعل في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 7-11, 6-11, 11-9, 11-2.

ـ فوز حازم ثروت على مواطنه مالك أحمد في منافسات تحت 11 سنة بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 10-12, 11-2, 11-1.

منافسات تحت 13 سنة

ـ فوز حبيبة رزق على مواطنتها ماليكة تيمور بمنافسات تحت 13 سنة بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-8.

منافسات تحت 15 سنة

- فوز مروان عسل على مواطنه سيف رفاعي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-4.

- هزيمة سهيلة حازم أمام الهندية أنهات سينج بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 8-11, 11-7, 11-5.

منافسات تحت 17 سنة

- فوز يوسف سالم على مواطنه إياد حسام بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 11-6, 11-4.

- هزيمة نور خفاجي أمام الأمريكية ماديسون هو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 14-12.

منافسات تحت 19 سنة

- فوز أمينة عرفي على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-6, 4-11, 11-2, 11-6.