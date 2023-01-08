شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يغيب عن غزل المحلة 8 أسابيع للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة، في بيان رسمي، تعرض محمود الحضرى حارس مرمى الفريق لإصابة بكسر فى إبهام اليد اليمنى، حيث تصل مدة غياب الحضرى إلى فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وتعرض محمود الحضري إلى الإصابة خلال مواجهة المحلة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري

وقال غزل المحلة فى بيان رسمى، "كشف خالد الجميزي طبيب الفريق عن إصابة محمود الحضري خلال مشاركته في مباراة بيراميدز بالأمس حيث تعرض الحضري إلى إصابة بكسر في إبهام اليد اليمنى وهو ما يستلزم إجراء جراحة وتبيت الإصبع".

واختتم البيان، "يغيب الحضرى عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع".

وكان غزل المحلة قد تعرض للخسارة أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون مقابل.