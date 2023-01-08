الأهلي يستعجل اتحاد الكرة بشأن مصير مشاركة كهربا فى المباريات

القاهرة - سامية سيد - استعجل النادي الأهلي مسئولى اتحاد الكرة فى الرد على الخطاب الموجه بشأن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا فى المباريات المقبلة.

ويأمل مسئولو القلعة الحمراء الحصول على الرد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مشاركة اللاعب فى مباراة المصري والمقرر لها الخميس المقبل.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو النادي الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل.

وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول إمكانية انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى، بسبب قيود وتداعيات فيروس كورونا ، وهو ما جعل إدارة الأهلي تفتح خط اتصال مع مسئولين فى الفيفا للتأكد من هذه الأنباء.

واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مصير مشاركة بطل نيوزيلندا فى مونديال الأندية، وجاء الرد بأن أوكلاند سيُشارك فى البطولة، حتى الآن، حيث لا توجد قيود على السفر من وإلى نيوزيلندا.