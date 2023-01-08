شكرا لقرائتكم خبر عن نياص وفهمي يقودان هجوم المقاولون.. وسمير وقمر لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام طلائع الجيش اليوم، الأحد، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل المقاولون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد الشيمي وفاروقا وأحمد علاء وعمر فايد في الدفاع، وأحمد أبو عجيلة ومحمد هاني تريكة وعبد الرحمن جبنة ومحمد مجلي في الوسط وأحمد عيد وأمادو نياص ومحمود فهمى فى الهجوم.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: عمر رضوان في حراسة المرمى، محمد فتح الله، أحمد زولا، أحمد متعب، محمد سمير في الدفاع، اسلام محارب، عبدالرحمن شيكا، محمد دياب في الوسط، خالد قمر، كريم طارق، أحمد سمير فى الهجوم.