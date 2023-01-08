شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عسل ويوسف هشام ثنائى الأهلي يتوجان ببطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مروان عسل ويوسف هشام، لاعبا الإسكواش بالنادي الأهلي، ببطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش، وحسم مروان عسل لقب البطولة تحت 15 عامًا، بعد الفوز على زميله بالأهلي سيف رفاعي، الذى حقق المركز الثاني بعد منافسة أهلاوية قوية للغاية، استطاع من خلالها مروان عسل حسم لقب البطولة فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، فيما حصد يوسف هشام اللقب تحت 17 عامًا عن جدارة واستحقاق بعد أداء مميز أمام لاعب بلاكبول إياد حسام.

ومثل الأهلي فى البطولة كل من: مروان عسل، وسيف رفاعي، وياسين قريطم، وفريدة وليد، ويوسف هشام، ونور محمد مجاهد.

وشهدت بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تفوقًا واضحًا للاعبي الأهلي الذين أظهروا حماسًا كبيرًا منذ انطلاق مشاركتهم في المنافسات.

من جانبه، عبر أحمد حسني، المدير الفني للاسكواش بالنادي الأهلي، عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق فى البطولة، مؤكدًا ثقته فى فرق النادى وقدرتها على التتويج وحسم البطولات داخليًّا وخارجيًّا.

وأكد أحمد حسني أن إسكواش الأهلي يضم عناصر مميزة للغاية، وأن الجميع يتحلى بالإصرار والحماس اللازم لتحقيق الانتصارات والبطولات سواء في الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات.

ويقود جهاز الإسكواش بالنادي الأهلي، محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، وخالد بسيم ‏مديرًا إداريًّا.‏