شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو: صادفنا سوء حظ بالمباريات الأخيرة.. والحرس يملك قرار رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مصطفى عبد الرؤوف زيكو عن سعادته بفوز فريقه حرس الحدود على الإسماعيلي، موضحا أن هدفه هذا الموسم هو استمرار حرس الحدود فى مسابقة الدوري.

وقال زيكو، فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس عقب لقاء الإسماعيلي، "لم يكن لدينا توفيق فى المباراة السابقة، وتقدمنا أمام المقاولون وطلائع الجيش ثم حدث تعادل، كانت فرصتنا أمام الإسماعيلي خاصة التساوى فى النقاط قبل اللقاء والحمد لله حققنا الفوز".

وأضاف مهاجم الحرس، "تعودنا على اللعب تحت ضغط، وكان ذلك أيضا وقت تواجدنا فى الدرجة الثانية، والحمد لله تغلبنا على الإسماعيلي وتقدمنا فى الترتيب، وهدفي هذا الموسم أن يستمر الفريق فى الدوري، وهذا المركز ليس ما يستحقه حرس الحدود، سنفرح الآن بعد الفوز على الإسماعيلي ثم نركز على مواجهة أسوان القوية".

وعن العروض قال زيكو، "أستمع لها مثلى مثلكم، هناك بالفعل تواصل حدث الفترة الماضية، ولكن الأمور كلها بالنسبة لى مع إدارة النادى، وهم المسؤولون عن ذلك".

وحقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الأحد، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من : محمد كوكو -محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي -محمد بيومي – عماد حمدي -ياو أنور – محمود الشبراوي – عبدالرحمن مجدي وباسم مرسي