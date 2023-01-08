شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن تدريب الفريق الجماعى، الذى أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويواصل الزمالك تدريباته الجماعية فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتواجد عبد الله جمعة وأحمد فتوح فى مران الزمالك، الذى أقيم اليوم، ليصبح الثنائى خارج حسابات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا فى مواجهة الاتحاد المقبلة.