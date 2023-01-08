شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج فى هجوم سموحة وعمرو جمال يقود تشكيل فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل سموحة أمام فاركو كالتالى:
حراسة المرمى: الهانى سليمان
الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال
الوسط: أحمد مصطفى، محمد سعيد مكرونة، حسين فيصل، دوكوا دودو
الهجوم: بواتينج
بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى..
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: أحمد مودى، جيفرسون، عبد الله بكرى، سوكارى
الوسط: أحمد البحراوى، أحمد فؤاد، محمود حمادة، وليد عبد الله، رزقى حمرون
الهجوم: عمرو جمال
ويحتل سموحة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، حيث لعب نادي سموحة 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 8 أهداف.
فى المقابل، لعب نادي فاركو 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدف.
آخر مواجهة لسموحة في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي طلائع الجيش وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، بينما كانت آخر مواجهة لفاركو في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي فيوتشر ، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.
تاريخيا، آخر مواجهة جمعت بين سموحة وفاركو في الدوري المصري كانت بتاريخ 30 أغسطس 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بنتيجة 0-0.