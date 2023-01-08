شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج فى هجوم سموحة وعمرو جمال يقود تشكيل فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى مدرب فريق سموحة وإيهاب جلال مدرب فاركو تشكيلى فريقهما فى المباراة التى ستجمعهما باستاد الإسكندرية في مواجهة قوية ومثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة أمام فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال

الوسط: أحمد مصطفى، محمد سعيد مكرونة، حسين فيصل، دوكوا دودو

الهجوم: بواتينج

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى..

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد مودى، جيفرسون، عبد الله بكرى، سوكارى

الوسط: أحمد البحراوى، أحمد فؤاد، محمود حمادة، وليد عبد الله، رزقى حمرون

الهجوم: عمرو جمال

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، حيث لعب نادي سموحة 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 8 أهداف.

فى المقابل، لعب نادي فاركو 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدف.

آخر مواجهة لسموحة في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي طلائع الجيش وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، بينما كانت آخر مواجهة لفاركو في الدوري المصري الموسم الحالي كانت أمام نادي فيوتشر ، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

تاريخيا، آخر مواجهة جمعت بين سموحة وفاركو في الدوري المصري كانت بتاريخ 30 أغسطس 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين بنتيجة 0-0.