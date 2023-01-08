شكرا لقرائتكم خبر عن على خطي زيدان.. مرموش يدق أبواب بورسيا دورتمند فى المريكاتو الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن إقتراب النجم المصري عمر مرموش من الإنتقال إلى بورسيا دورتمند الألماني، يأتي ذلك على حسب التأكيدات التى صدرت فى الساعات الأخيرة بفشل مفاوضات اللاعب لتجديد تعاقده مع فولفسبورج، والذي لم يتمكن من التوصل لإتفاق نهائي مع اللاعب.

وأفادت التقارير أن مرموش يلقي قبولًا كبيرًا داخل إدارة نادي دورتمند، والذي تري أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق حال التعاقد معه فى الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يدخل مسئولي دورتمند فى مفاوضات مكثقة مع اللاعب خلال المرحلة القادمة، لا سيما أن اللاعب ينتهي تعاقده مع فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري.

ويسعي دورتمند لضم اللاعب فى الفترة القادمة بصفقة إنتقال حر، الشئ الذي قد يتناسب مع قدرات الفريق المالية والظروف الإقتصادية الصعبة التى تعيشها معظم الأندية بالآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن مرموش لن يكون اللاعب المصري الأول الذي سينتقل إلى دورتمند حال إتمام الصفقة، خاصة أن الفريق الألماني سبق له ضم محمد زيدان تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.