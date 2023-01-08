الامارات | الإسماعيلي يتذيل الدوري المصري بالخسارة أمام الحدود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الإسماعيلي يتذيل بمفرده الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الخسارة 2-صفر أمام منافسه المتعثر حرس الحدود اليوم الأحد.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) هدفي الحدود بواقع هدف في كل شوط، ليقود فريقه لترك المركز الأخير والتقدم إلى المركز 15 برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

ويأتي الإسماعيلي في المركز 18 برصيد سبع نقاط بعدما اكتفى بفوز واحد في 12 جولة.

واستمرت معاناة الإسماعيلي رغم التعاقد مع المدرب أحمد حسام (ميدو) الذي حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات.

وفي مباراة أخرى، توقفت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لأسوان وتعادل دون أهداف مع البنك الأهلي.

وبات أسوان، الذي فاز 2-1 على الزمالك حامل اللقب الأسبوع الماضي بعد عرض رائع، يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز 12.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.