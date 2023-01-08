تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية لضم عمر كمال لاعب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر له فوله إن هناك مفاوضات قوية من الأهلي لضم عمر كمال لتدعيم صفوفه.

وأضاف المصدر أن نادي فيوتشر "رفض بقوة فكرة بيع اللاعب والتخلي عنه مهما كانت الاغراءات المالية أو العرض المقدم من الأهلي".

وتابع: "عمر كمال من العناصر الأساسية في فيوتشر والتي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق بشكل كبير في المباريات الأفريقية والمحلية".

واختتم المصدر: "القرار نهائي عمر كمال مستمر مع فيوتشر".

وكان نادي فيوتشر قد حصل على خدمات عمر كمال في صيف صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع المصري.

ولعب عمر كمال 44 مباراة مع فيوتشر خلال مشواره بقميص الفريق، واستطاع أن يسجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويعاني الأهلي على مستوى مركز المدافع الأيمن بعدما تعرض أكرم توفيق لإصابة ثانية بقطع الرباط الصليبي، ثم إصابة أحد الخيارات في هذا المركز كريم فؤاد بعدها بأيام قليلة.