مران الزمالك.. جلسة لفيريرا مع اللاعبين ورفع الحمل البدنى

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز من أجل استعادة الانتصارات ومواصلة مسيرة المنافسة على الدوري والحفاظ على اللقب.

وشرح فيريرا اللاعبين بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفذها فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.